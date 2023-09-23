Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности: "Это последствия лета"

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Super.ru пишет, что телеведущая Ксения Собчак публично опровергла слухи о своей беременности на YouTube-шоу The DS' Show, где она подчеркнула, что сейчас не находится в положении.

Фото: Личный аккаунт Ксении Собчак в Instagram

«Нет, я не беременная, это последствия лета. Это я просто хорошо ела спагетти», — разоткровенничалась она.

Ведущая шоу, которая вручила Ксении национальный костюм Казахстана, также призналась, что она сама поверила слухам и даже пыталась узнать у Ксении, на каком месяце она находится, чтобы подобрать нужный размер для подарка.

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