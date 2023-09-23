Волочкова раскрыла, что подарит дочери на совершеннолетие

Анастасия Волочкова, российская балерина, не будет присутствовать на праздновании совершеннолетия своей дочери Ариадны. По словам Волочковой, родителям не место на молодежных сборищах, поэтому она присутствовать не будет. Однако она уже приготовила подарок для своей дочери и планирует вручить его ей на торжестве.
В прошлом Анастасия Волочкова обычно организовывала вечеринки по случаю дня рождения своей дочери, но она упомянула, что ее бывший муж не посещал ни одну из них в течение семи лет. Поскольку Ариадна стала взрослой, Волочкова решила не вмешиваться в празднование дня рождения своей дочери. Она намерена удивить Ариадну специальным набором украшений в качестве подарка на день рождения.
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