Юморист и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что испытал радость в связи с возращением на телеканал ТНТ. Он с юмором признался, что теперь сможет закрыть ипотеку.
"Подумал: "Ура, я, кажется, закрою ипотеку!" Если серьезно, то предложение вернуться на канал — это, конечно, радость. Как говорится: в гостях хорошо, а дома всегда лучше. На первых же съемках Comedy Club увидел ребят, с которыми давно не общались, потрогал декорации, ущипнул Бузову. Куда ни посмотри, везде родное и знакомое", — рассказал он в интервью "7Дней.ру".
Он отметил, что воодушевлен новой главой в жизни и рад быть частью развития ТНТ.
"Я очень рад быть молекулой этого процесса, и, мне кажется, сейчас у ТНТ открывается второе дыхание. Ну что ж, с удовольствием подышим вместе!" — воскликнул актер.
Ранее коллега и товарищ Светлакова Иван Ургант показал свою восьмилетнюю дочь.
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