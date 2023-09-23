Шоумен Сергей Светлаков рассказал о своих чувствах после возращения на ТНТ

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что испытал радость в связи с возращением на телеканал ТНТ. Он с юмором признался, что теперь сможет закрыть ипотеку.

Фото: prt scr youtube.com/СТС

"Подумал: "Ура, я, кажется, закрою ипотеку!" Если серьезно, то предложение вернуться на канал — это, конечно, радость. Как говорится: в гостях хорошо, а дома всегда лучше. На первых же съемках Comedy Club увидел ребят, с которыми давно не общались, потрогал декорации, ущипнул Бузову. Куда ни посмотри, везде родное и знакомое", — рассказал он в интервью "7Дней.ру".

Он отметил, что воодушевлен новой главой в жизни и рад быть частью развития ТНТ.

"Я очень рад быть молекулой этого процесса, и, мне кажется, сейчас у ТНТ открывается второе дыхание. Ну что ж, с удовольствием подышим вместе!" — воскликнул актер.

Ранее коллега и товарищ Светлакова Иван Ургант показал свою восьмилетнюю дочь.

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