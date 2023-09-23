NEWS.ru опубликовало список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО

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Некоторые российские артисты отправились на фронт после начала спецоперации на Украине. Кто-то был мобилизован, а кто-то поехал в зону СВО добровольцем. Их список опубликовало издание NEWS.ru.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Так, одним из первых ушёл добровольцем актёр Георгий Тесля-Герасимов, известный по съёмкам в сериалах "След" и "Проклятый рай". Он был военным корреспондентом, а сейчас служит в составе 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.

В октябре 2022 года попал под мобилизацию актёр Павел Устинов. Срочную службу он проходил в Росгвардии.

Сослан Фидаров из "9-й роты" начал помогать жителям Донбасса ещё в 2014 году, а после начала СВО поступил на службу в один из батальонов. Артист отмечал, что не один раз оказывался на грани жизни и смерти.

Добровольцами в зону спецоперации отправились также ростовский актёр Эдуард Захарук и сыгравший в фильме "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев.

В творческие бригады, которые были сформированы на фронте, вошли бывший скрипач рок-группы "Аквариум" Андрей Решетин и попавший под мобилизацию ведущий актёр "Современника" Евгений Павлов.

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