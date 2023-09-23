Актер Андрей Ургант столкнулся с проблемой установки памятника знаменитой матери

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Андрей Ургант рассказал, что столкнулся с проблемой при установке памятника на могиле знаменитой матери, артистке Нине Ургант. Ее похоронили два года назад, и по традиции монумент устанавливают через год, но его все еще нет.

Ургант признался, что близкие не хотели делать "тяп-ляп". Если памятник успеют сделать до начала зимы, то поставят в этом году, если нет — то уже не раньше весны.

"Там есть проблема — как транспортировать памятник. На кладбище очень тесно. Наверное, надо будет краны вызывать", — поделился актер в беседе с "МК".

В настоящее время над памятником уже трудятся — разработан проект и выбраны материалы. Сам Ургант встречался со скульптором и руководством Комаровского кладбища в Санкт-Петербурге, где и похоронена легендарная актриса. Они обсуждают, как доставить туда камень.

Ранее мы писали о заказчике нового монумента на могиле Галины Волчек.

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