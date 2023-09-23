Российский актер Иван Охлобыстин выразил надежду на то, что следующим летом Михаил Ефремов сможет выйти из тюрьмы по УДО (условно-досрочное освобождение).
"Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — это его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания", — заявил в беседе с "КП" Иван Охлобыстин.
Также он рассказал, что у Михаила Ефремова есть определенные сложности со здоровьем, однако для отечественной культуры он представляет огромный интерес.
"Он взрослый дядька и в такой ситуации — такая катастрофа! При том, что он еще и христианин, и очень хороший человек. Я его очень люблю. Ну, что тут добавить? Со всеми может случиться, не дай Бог, но — загадывать нельзя", — заключил актер.
Ранее мы писали о том, что актер из "Реальных пацанов", осужденный за убийство и изнасилование ушел в зону СВО.
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