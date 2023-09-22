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Певец Родион Газманов рассказал о выросших гонорарах

Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов, сын известного исполнителя Олега Газманова, признался, что после карантина гонорары начали расти.

Певец Родион Газманов рассказал о выросших гонорарах
Фото: prt scr youtube.com/ПРОГОВОРИ

"Впервые после карантина запросов на концерты больше, чем я могу их дать. Приходится отказываться от выступлений — это связано и с логистикой, и с несколькими запросами на одну дат, — признался артист в интервью МУЗ-ТВ.

Он также отметил, что все свои песни пишет сам, и в будущем не прочь был бы поработать совместно с Леонидом Агутиным, Валерием Сюткиным и своим отцом.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о своем идеальном райдере.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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