Певец Родион Газманов рассказал о выросших гонорарах

Певец Родион Газманов, сын известного исполнителя Олега Газманова, признался, что после карантина гонорары начали расти.

Фото: prt scr youtube.com/ПРОГОВОРИ

"Впервые после карантина запросов на концерты больше, чем я могу их дать. Приходится отказываться от выступлений — это связано и с логистикой, и с несколькими запросами на одну дат, — признался артист в интервью МУЗ-ТВ.

Он также отметил, что все свои песни пишет сам, и в будущем не прочь был бы поработать совместно с Леонидом Агутиным, Валерием Сюткиным и своим отцом.

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