Super.ru пишет, что телеведущая Ксения Собчак пошутила в адрес балерины Анастасии Волочковой. Она опубликовала фотографию модели с миланского фэшен-шоу Blumarine и предположила, что дизайнер, возможно, вдохновился нарядом, в котором Анастасия вышла на VK Fest 2023. Речь идет о белоснежном комбинезоне с гигантскими крыльями за спиной.
Подписчики Собчак подхватили эту шутку и дополнили ее, отметив, что даже Victoria's Secret, известные своими знаменитыми крыльями на шоу, могли подсмотреть идею у Анастасии Волочковой.
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