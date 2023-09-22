Ксения Собчак подколола Анастасию Волочкову из-за ее образа ангела

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что телеведущая Ксения Собчак пошутила в адрес балерины Анастасии Волочковой. Она опубликовала фотографию модели с миланского фэшен-шоу Blumarine и предположила, что дизайнер, возможно, вдохновился нарядом, в котором Анастасия вышла на VK Fest 2023. Речь идет о белоснежном комбинезоне с гигантскими крыльями за спиной.

Фото: https://t.me/ksbchk/16923

Подписчики Собчак подхватили эту шутку и дополнили ее, отметив, что даже Victoria's Secret, известные своими знаменитыми крыльями на шоу, могли подсмотреть идею у Анастасии Волочковой.

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