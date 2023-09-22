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Актер Егор Бероев представил своего 20-летнего экранного сына

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Шоу-бизнес

Актер Егор Бероев заявил, что у него есть 20-лений сын. Так он представил публике своего партнера Максима Филатова, играющего с ним в одной картине "Про людей и про войну".

Актер Егор Бероев представил своего 20-летнего экранного сына
Фото: prt scr youtube.com/Диана Кади

В Сети появился снимок со съемок, на коротком позируют экранные папа и сын. Молодой актер внешне очень похож на Бероева. Звезда "Турецкого гамбита" признался, что получил удовольствие от совместных съемок с Филатовым.

"Это я со своим киносыном, белорусским актером Максимом Филатовым. Оказалось, что у нас дни рождения в один день. Маленькое чудо", — прокомментировал Егор Бероев.

В реальной жизни актер воспитывает дочь от супруги Ксении Алферовой. Он прививает девочке любовь к хорошим фильмам.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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