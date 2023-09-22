Актер Дмитрий Певцов не имеет загранпаспорта

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов признался, что у него нет заграничного паспорта. По его словам, он пользуется только дипломатическим.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

"Ну, а нашу страну и в 10 жизней не объездить. И по размерам, и по удивительным совершенно красивым местам, и достопримечательностям, и по людям, по национальностям, которые у нас живут, по обрядам, обычаям, народам и народностям", — сказал он, назвав потенциальное путешествие по России бесконечным в интервью "Запорожскому агентству новостей".

Также у Певцова отсутствуют какие-либо банковские счета вне России. Он заявил, что их никогда и не было.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что хотел бы создать что-нибудь свое, театральное.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.