Айза-Лилуна Ай показала жуткую деталь, обнаруженную спустя 10 лет после ринопластики

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Айза-Лилуна Ай - блогер и бывшая супруга Гуфа часто делится с подписчиками подробностями своей личной жизни и процедурами, которые она делает. Super.ru пишет, что она не побоялась раскрыть инцидент, связанный с ринопластикой, которую она прошла около 10 лет назад.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Айза описала шокирующую находку - нить длиной почти в три сантиметра в своем носу, которую она заметила и вытащила. Откровенно говоря, эта нить оказалась хирургической, которая, как она предполагает, была оставлена в результате операции на носу, которую она прошла в 2013 году. Эта операция была проведена в ЛОР-клинике и направлена на исправление сломанной перегородки носа, а не на пластику носа, как могли подумать некоторые из ее подписчиков.

Она была шокирована тем, что нить оставалась в носу в течение столь долгого времени, и испытывала тревогу по поводу этих обстоятельств после обнаружения. Многие подписчики звезды, стали делиться похожими историями.

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