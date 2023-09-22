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Телеведущая Анфиса Чехова сравнила себя со "зрелой осенью"

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова, которой в этом году стукнет 46 лет, призналась в любви своему возрасту. В своем блоге она сравнила себя со "зрелой осенью".

Телеведущая Анфиса Чехова сравнила себя со "зрелой осенью"
Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

В одной из публикаций она написала, что любит Москву осенью, когда еще не холодно, но уже начинают опадать листья. По ее словам, она восторгается увядающей природой.

"Наверное, поэтому меня никогда не пугали мои годы. Потому что в этом столько кайфа, столько зрелости, столько насыщенных оттенков и ароматов, которых ни зимой, ни весной, ни летом не ощутить", — призналась телеведущая.

По ее словам, одновозрастные с ней женщины предпочитают не думать о возрасте, так как не любят становиться старше.

"А я люблю становиться старше! Я люблю чувствовать себя зрелой осенью. Это мое любимое время года", — заявила она.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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