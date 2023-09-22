Айза набросилась на Шуру из-за его скандала с Валей Карнавал на шоу

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Super.ru пишет, что бывшая жена Гуфа — Айза резко высказалась о скандальном отрывке на шоу "Битвы поколений". Блогер выразила свое недовольство старшим поколением звезд щоу-бизнеса, которых, по ее мнению, постоянно приглашают на телевидение и позволяют им оскорблять людей. Айза поддержала молодую блогершу Валю Карнавал в скандале с Шурой.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Айза считает, что старшее поколение артистов должны выступать примера для молодых исполнителей и делиться с ними своим опытом. Она отметила, что к этим звездам относят ее саму и Шуру.

Шура по мнению Айзы, возмутил ее своими хамскими высказываниями и язвительными комментариями в ответ Вале Карнавал, и ведет себя как "старый пес".

Затем Айза упомянула, что некоторые артисты злоупотребляют алкоголем и ведут себя вызывающе в эфирах. В своем комментарии Айза-Лилуна Ай назвала это поведение позорным и призывает Валю Карнавал перестать реагировать на провокации.

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