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Айза набросилась на Шуру из-за его скандала с Валей Карнавал на шоу

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что бывшая жена Гуфа — Айза резко высказалась о скандальном отрывке на шоу "Битвы поколений". Блогер выразила свое недовольство старшим поколением звезд щоу-бизнеса, которых, по ее мнению, постоянно приглашают на телевидение и позволяют им оскорблять людей. Айза поддержала молодую блогершу Валю Карнавал в скандале с Шурой.

Айза набросилась на Шуру из-за его скандала с Валей Карнавал на шоу
Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Айза считает, что старшее поколение артистов должны выступать примера для молодых исполнителей и делиться с ними своим опытом. Она отметила, что к этим звездам относят ее саму и Шуру.

Шура по мнению Айзы, возмутил ее своими хамскими высказываниями и язвительными комментариями в ответ Вале Карнавал, и ведет себя как "старый пес".

Затем Айза упомянула, что некоторые артисты злоупотребляют алкоголем и ведут себя вызывающе в эфирах. В своем комментарии Айза-Лилуна Ай назвала это поведение позорным и призывает Валю Карнавал перестать реагировать на провокации.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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