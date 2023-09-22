Актриса Светлана Немоляева рассказала о предательстве Анатолия Белого

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что актер Анатолий Белый, сорвавший гастроли "Ленкома" в Израиле, воткнул ей нож в спину. Она уверена, артист знал, что режиссером постановки "Поминальная молитва" стал ее сын Александр Лазарев.

Фото: prt scr youtube.com/ Историс - Откройте, Давид!

"Пусть знает: он чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем такая личина открылась", — призналась она в интервью "Известиям".

Недавно артисты вместе играли в кино, где Немоляева исполнила роль мамы героя Белого. Светлана Владимировна не скрывает, что была в шоке от поступка коллеги после их близкого и доверительного общения на съемочной площадке.

"Мы чудесно, дружелюбно с ним работали. Он говорил обо мне потрясающие слова: как ему легко работалось и так далее. То, что он сделал — просто нож в спину", — заявила артистка.

По ее словам, на спектакль были раскуплены все билеты, а значит россиян ждали с гастролями. Но обида и злость покинувших РФ соотечественников не позволила в итоге отыграть постановку.

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