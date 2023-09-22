Волочкова попросила не приплетать её имя к новости о задержании бывшего бойфренда

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова дала комментарий по поводу задержания своего бывшего бойфренда, предпринимателя Дмитрия Дюрана.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Танцовщица назвала Дюрана "замечательным человеком" и призналась, что он достоин только хороших слов. Волочкова вспомнила, что бизнесмен часто баловал её приятными презентами.

При всём при этом Волочкова отметила, что не считает задержанного предпринимателя своим возлюбленным, уточнив, что не имеет никакого отношения к его задержанию.

"Мое имя постоянно приплетают к любой нелепости, к каждой громкой новости, даже если они не имеют ко мне никакого отношения", — добавила Волочкова, которую цитирует Teleprogramma. pro.

Ранее стало известно, что в Москве задержан приятель Волочковой Дмитрий Дюран в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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