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Актриса Яна Поплавская назвала Белого глупым из-за срыва гастролей "Ленкома" в Израиле

Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская высказалась по поводу отмены гастролей "Ленкома имени Марка Захарова" в Израиле. Оскандалившийся артист Анатолий разочаровал ее своим поведением.

Актриса Яна Поплавская назвала Белого глупым из-за срыва гастролей "Ленкома" в Израиле
Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В беседе с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-проекта "Эмпатия Манучи" артистка отметила, что по-началу увидела в действиях Белого достоинство. Она посчитала, что он может нести ответственность за свои решения.

Однако, когда по его инициативе были сорваны гастроли труппы российского театра, она была разочарована. Многие артисты, которые должны были посетить Тель-Авив, были знакомы с Белым.

"Мужчина не может быть глупым. Что же ты делаешь? Нельзя опускаться до такой степени", — заявила Поплавская, не скрывая своего разочарования.

Ранее Яна Поплавская прокомментировала проверку МВД действий Лии Ахеджаковой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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