Архитектор Боровский рассказал о заказчике нового памятника Галине Волчек

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Архитектор Александр Боровский, создавший новый памятник актрисе Галине Волчек, рассказал, сто полтора года назад к нему обратился ее сын — Денис Евстигнеев. До окончательного варианта было предложено множество идей и эскизов.

Фото: "Galina Volchek (duma.gov.ru)" by Государственная дума Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Денис Евстигнеев обратился ко мне полтора года назад и попросил придумать памятник на могиле мамы", — рассказал он "КП".

Художник поделился тем, что несмотря на коллективный труд, окончательное решение стояло именно за Евстигнеевым, так как он выступил заказчиком.

Монумент, который сейчас установлен на могиле Галины Волчек, выполнен из бронзы и белого мрамора. Скульптору Олегу Ершову удалось соединить эти материалы при создании памятника, с учетом его установки под открытым небом.

На новой скульптуре Галина Борисовна запечатлена как будто в момент репетиции — она стоит в зрительном зале, опершись на одну руку, ее взгляд устремлен на сцену.

Ранее стало известно об установке памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище.

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