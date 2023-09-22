Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Особняк Филиппа Киркорова за 12 млн долларов снимут в новом эпизоде фильма "Елки"
Российские разработчики видеоигр оценили последствия санкций для отрасли
В Черкассах число погибших наёмников выросло до 72, ещё 10 человек пропали без вести
"КП": в российской криолаборатории ждут оживления 94 человека
Назвали стоимость автомобилей BMW, Kia и Geely в России
Певица Лариса Долина высказалась об участии внучки на шоу "Голос. Дети"
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Granta Sport
Bloomberg: Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН

Актриса Анна Богомолова назвала Павла Прилучного душкой

Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Богомолова заявила, что вне камер ее коллега Павел Прилучный представляет из себя тонкого человека.

Актриса Анна Богомолова назвала Павла Прилучного душкой
Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм

"Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!" — подчеркнула Богомолова в беседе с порталом "Страсти".

Своим мнением она поделилась в ходе премьеры фильма "Лада Голд", где на съемочной площадке и работала вместе с Прилучным. При этом она призналась, что ее собственная героиня на нее совсем не похожа, от чего ей интереснее было ее играть.

Ранее актриса Стася Милославская выложила провокационные фото в Сети, чтобы отомстить бывшему возлюбленному.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки

После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.

Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Известный невролог озвучила причины развития болезни Альцгеймера
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Последние материалы
"Магические свойства": на Руси не выбрасывали банный веник из-за риска колдовства
Простить нельзя разбомбить: как ответит Баку за миротворцев и вертолет?
Певец Михаил Шуфутинский назвал COVID-19 причиной проблем с сердцем у Николаева
Обозреватель Кларк: Запад теряет веру в победу Украины в конфликте с Россией
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник. Какой регион пытались атаковать ВСУ?
Актриса Любовь Толкалина обнажилась для подписчиков на отдыхе в Венеции
Рожин: заявление Зеленского про "захват Артёмовска" — попытка прикрыть провал летнего наступления
В Польше надеются, что участие США в зерновом споре "охладит украинские головы"
Брат Юлии Захаровой оправдал поведение артистки на похоронах Гришечкина
Шоумен Никита Джигурда призвал проявить милосердие к уехавшей Пугачевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников