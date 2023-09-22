Актриса Анна Богомолова назвала Павла Прилучного душкой

Российская актриса Анна Богомолова заявила, что вне камер ее коллега Павел Прилучный представляет из себя тонкого человека.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм

"Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!" — подчеркнула Богомолова в беседе с порталом "Страсти".

Своим мнением она поделилась в ходе премьеры фильма "Лада Голд", где на съемочной площадке и работала вместе с Прилучным. При этом она призналась, что ее собственная героиня на нее совсем не похожа, от чего ей интереснее было ее играть.

Ранее актриса Стася Милославская выложила провокационные фото в Сети, чтобы отомстить бывшему возлюбленному.

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