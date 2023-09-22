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Актер Дмитрий Певцов планирует начать собственное театральное дело

1:00
Шоу-бизнес

Российский актер Дмитрий Певцов заявил о своем намерении возглавить театр, желательно, собственный. По его словам, он уже достаточно изучил себя в качестве актера.

Актер Дмитрий Певцов планирует начать собственное театральное дело
Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

"Вы знаете, я сейчас не гонюсь за ролями. Я про себя уже все знаю, как я сыграю ту или иную роль. Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И, как я думаю, мне еще осталось лет 15-20 активной работы. И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело. Желание есть, силы есть", — сообщил Дмитрий журналистам "КП".

Артист прославился своими ролями в таких картинах, как "Жмурки", "Бандитский Петербург", "Турецкий Гамбит" и другие. В настоящее время Дмитрий Певцов является депутатом Госдумы.

Ранее мы писали о том, куда пропал журналист Владимир Познер после начала СВО.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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