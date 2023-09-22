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Яна Поплавская заявила, что её старший сын вернулся другим человеком из зоны СВО

1:13
Шоу-бизнес

Российская актриса Яна Поплавская поделилась, что её старший сын Клим серьёзно изменился из-за участия в специальной военной операции (СВО).

Яна Поплавская заявила, что её старший сын вернулся другим человеком из зоны СВО
Фото: Openverse

По её словам, Клим служит в зоне СВО с ноября 2022 года. Она добавила, что недавно ему исполнилось 38 лет. В этот день сын актрисы не брал отпуск. При этом Поплавская добавила, что иногда Клима отпускают к родным.

Как пояснила актриса, с сыном довольно тяжело связаться, когда он выполняет задачи в рамках спецоперации. Звезда призналась, что переживает за него.

"Сейчас он вернулся другим. Изменилась его реакция на то, что происходит тут, на сытые города, на набитые рестораны", — подчеркнула Поплавская в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Она также обратила внимание на спокойное поведение Клима, несмотря на его внутреннее несогласие с происходящим в крупных городах.

Ранее Поплавская рассказала, что её сын закончил курсы военных медиков и отправился в зону боевых действий для спасения жизней российских солдат.

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Яна Поплавская: Шепелев, Белый, Ауг и сыновья /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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