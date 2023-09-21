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Экстрасенсы братья Шепсы: "Настоящий приворот выглядит как убийство"

1:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр и Олег Шепсы — братья и экстрасенсы. StarHit пишет, что на You-Tube шоу Иды Галич "Есть вопросики" братья рассказали о влиянии потусторонних сил на чувства людей и считают, что использование магии для получения любви не имеет смысла. Шепсы утверждают, что такая любовь будет ненастоящей и что человек не получит искренней нежности и заботы от объекта своего воздыхания.

Экстрасенсы братья Шепсы: "Настоящий приворот выглядит как убийство"
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=p4trstN6b-o&t=769s

Братья Шепсы также предупреждают о возможных негативных последствиях приворотов. Они говорят о том, что привороты могут привести к мании преследованиям со стороны человека, к которому применили магию. Они также утверждают, что настоящий и жесткий приворот может привести к уничтожению отношений, причем это может произойти через 5-6 лет.

"Настоящий жесткий приворот выглядит как убийство. Пять-шесть лет максимум, после этого человек уходит", — заявил Александр. "Мы вырываем человека из его линии жизни, из его ветки судьбы. И связываем с другим человеком", — согласился Шепс-младший.

Шепсы также поделились способами управлять своим партнером. Они утверждают, что можно дарить подарки из материалов, которые можно завязывать в узлы или закрывать на замки, и передавать их друг другу из рук в руки (лучше левой рукой). Они приводят примеры, такие как шарфы, галстуки, ремни и браслеты. Ведущая Ида Галич рассказала, что дарила бывшему мужу браслеты и сама закрыла их на его запястье. Она также отметила, что расставание произошло по ее инициативе. Один из братьев Шепс подчеркнул, что когда такое происходит, человек неосознанно испытывает чувство вины перед вами.

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Шоу Иды Галич "ЕСТЬ ВОПРОСИКИ" - Александр и Олег Шепс. Про встречи со звездами, разоблачения и духов.
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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