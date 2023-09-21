Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра. Кто сможет забрать животное, обсуждают родные и директор, сообщает "КП".

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Ранее звезда сериала "Солдаты" рассказывал, что взял себе пса Беню из приюта после смерти жены, и очень его любил.

Директор актёра Максим Миллер говорил, что может забрать собаку себе, но опасается, что у неё может быть стресс после потери хозяина и переезда.

Сразу перевозить Беню в новое место нельзя, ему будет тяжело. Поэтому он пока остаётся дома, заметил мужчина.

Но сложность в том, что собаку надо выгуливать, а из-за командировок пока не может приезжать дочь актёра Ольга. Поэтому гуляют с животным директор и консьержка.

Ранее стало известно, что всё наследство Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ПЕРЕД ТРАГЕДИЕЙ. Умер актер Вячеслав Гришечкин