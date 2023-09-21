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Оксана Самойлова рассказала, сколько платит своим детям за хорошие оценки в школе

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Оксана Самойлова - многодетная мама, бизнесвумен и супруга Джигана, разработала собственную систему финансовой мотивации для своих детей, основанную на их успехах в учебе. За хорошие оценки в школе они получают деньги, а за плохие они лишаются вознаграждения. Оксана также финансово поощряет самостоятельную уборку детьми их комнат.

Оксана Самойлова рассказала, сколько платит своим детям за хорошие оценки в школе
Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Она поделилась своим опытом со своими подписчиками, которые попросили ее рассказать о своей системе. По словам Оксаны, родители должны кормить, одевать, любить и развлекать детей, но на другие желания ребенок должен зарабатывать сам. Оксана подчеркнула, что это ее собственный экспериментальный метод, который показывает отличные результаты на ее собственных детях. Она также отметила, что не навязывает этот метод никому другому.

В системе Оксаны расценки следующие: за пятерку ребенок получает 500 рублей, за четверку — 200 рублей, за тройку — лишается 500 рублей, а неисправленная двойка приводит к потере всех заработанных денег за неделю. Рассчет производится каждую неделю.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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