Автор песен и музыкант Олег Газманов предложил запретить российским знаменитостям публично хвастаться своим богатством в Сети. Народный артист России заявил об этом в программе телеканала Москва 24.
По словам исполнителя, в Китае подобная практика уже существует.
Певец добавил также, что он сам небедный человек, но себе ничего подобного никогда не позволял, даже в клипах.
"Вот он сидит на каком-то Ferrari — "Вот я такой крутой, вот мои доллары". Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?" — задал вопросы музыкант.
Ранее Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но им нечего петь.
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