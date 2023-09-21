Певец Газманов предложил запретить российским "звёздам" публично хвастаться богатством в Сети

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Автор песен и музыкант Олег Газманов предложил запретить российским знаменитостям публично хвастаться своим богатством в Сети. Народный артист России заявил об этом в программе телеканала Москва 24.

Фото: "File:Газманов, Олег Михайлович 52 Чуприна Вадим. А.jpg" by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам исполнителя, в Китае подобная практика уже существует.

Певец добавил также, что он сам небедный человек, но себе ничего подобного никогда не позволял, даже в клипах.

"Вот он сидит на каком-то Ferrari — "Вот я такой крутой, вот мои доллары". Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?" — задал вопросы музыкант.

Ранее Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но им нечего петь.

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