Игорь Николаев пришел в себя после операции на сердце

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Игорь Николаев, народный артист Российской Федерации, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес успешную операцию, похоже, постепенно выздоравливает.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Игоря Николаева

По словам друга певца, операция прошла успешно, и хотя родственникам пока не разрешили увидеться с ним, Игорь пришел в сознание и шутит. Ожидается, что его переведут из отделения интенсивной терапии в общую палату. Однако врачи ожидают, что ему нужно будет оставаться в больнице еще как минимум две недели, а его концерты, скорее всего, будут отменены на шесть месяцев, чтобы дать возможность восстановиться и отдохнуть.

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