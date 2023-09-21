Анастасия Приходько требует лишить гражданства Таисию Повалий после выступления в Кремле

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала специальной военной операции на Украине певица Таисия Повалий приняла сторону России и перевезла свою маму из Киева в Москву. В настоящее время она даёт концерты для военных.

Фото: Официальное сообщество Таисии Повалий в соцсети "В Контакте"

Этот ход артистки вызвал возмущение среди украинцев, и скандал обострился после появления видеозаписей её выступления в Кремле. На них Повалий поёт вместе с Кубанским казачьим хором и исполняет песню на украинском языке — "Ти ж мене підманула".

Известная певица Анастасия Приходько выразила резкую критику в адрес артистки.

"Да заберите у неё уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут! Она не имеет права иметь украинский паспорт!" — возмутилась певица.

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