Политик Ирина Хакамада устроила танцы на сцене ночного клуба

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политик Ирина Хакамада была замечена на презентации в ночном клубе Москвы. Она явилась в заведение одна, но сразу привлекла внимание посетителей.

Фото: prt scr youtube.com/Света вокруг света

Молодые люди начали образовывать очередь, желая сфотографироваться с политиком или просто пообщаться с ней. Хакамада не отказывала никому, и некоторым удалось сделать с ней селфи.

В клубе политик общалась с гостями и воздержалась от употребления алкоголя. В какой-то момент её попросили выйти на сцену и сказать несколько приветственных слов. Она была в игривом настроении и с удовольствием согласилась, даже начав танцевать под музыку диджея. Хакамада так вовлеклась, что даже попросила убавить громкость музыки, чтобы не отвлекаться, передаёт "МК".

"Я очень современная, не очень молодёжная — возраст есть возраст, и очень относительно платёжеспособная, потому что в сегодняшнем мире ты сегодня платёжеспособная, завтра — нет", — призналась Ирина.

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