Слава пригрозила хирургу Тимуру Хайдарову новым судебным иском

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Super.ru пишет, что скандал между хирургом Тимуром Хайдаровым и певицей Славой продолжается.

Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

Слава выразила возмущение в своих соцсетях после ответа Киркорова. Она удивилась тому, что уважаемый артист как Филипп Киркоров, в видео шутит о груди и раскрывает детали своего тела. Она даже пошутила, спрашивая, не стоит ли ей подать на него в суд за угрозу убийством. Слава также сомневается в истинности состояния левой руки руки Филиппа, даже после того, как он показал ее на видео, чтобы опровергнуть слухи о проблемах после операции.

В качестве свидетельства своих слов, Слава опубликовала в своих "историях" фотографию Филиппа Киркорова, где его левая рука была перевязана бинтами.

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