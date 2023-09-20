Super.ru пишет, что рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга — ведущая телешоу "Пятница!" Ассоль ожидают второго ребенка. Они объявили об этом около месяца назад. Недавно они устроили гендер-пати, чтобы объявить о поле ребенка. В ходе мероприятия было объявлено, что они ожидают девочку.
Александр St ждал этого события и даже просил своих подписчиков угадать, кто родится. В рамках мероприятия, один из самых знаковых объектов Москвы, Останкинская телебашня, был освещен розовым цветом, символизирующим, что предстоит родиться девочке. Это масштабное событие вызвало сильные эмоции у всех присутствующих, включая Ассоль, которая была счастлива и не могла сдержать слезы радости.
Таким образом, у их первой дочери Эстель будет младшая сестра.
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