Иван Охлобыстин описал миссию России

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин предоставил обширное интервью Валерии Гай Германике, в котором подробно описал миссию России в мировом контексте и объяснил, когда и по каким причинам россияне потеряли веру в идеалы демократии.

Фото: wikipedia.org

В 1991 году, по его словам, он не был активно вовлечен в политическую сферу, но тогдашний период был отмечен хаосом и распадом Советского Союза. Все понимали, что происходит, но ожидали лучшего будущего. Однако развал Союза привел к изменениям, которые, как он утверждает, не всегда были положительными.

Охлобыстин подчеркивает, что распад Союза привел к разделению людей на разные национальности и утрате общей идеи. Он отмечает, что в 1991 году, когда к власти пришли демократы, многие верили в их идеалы, сообщает "Кино-Театр.РУ". Он упоминает имена, такие как Гайдар и Немцов, но также выражает свое личное мнение о последнем. По его словам, он не разделяет общее мнение о Немцове и характеризует его как "симпатичного курчавого парня", но с нулевой моралью.

Охлобыстин также обращает внимание на выборы 1996 года и подчеркивает, что многие, работая в медиа, понимали, как проводятся эти выборы. Он называет это предательством демократии и идеалов, которые ранее пытались внедрить в общество. По его мнению, после 1996 года демократия начала ассоциироваться с негативными аспектами, такими как воровство, отсутствие уважения к народу и отсутствие заботы о нем. Этот период разочаровал многих русских в демократии.

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Иван Охлобыстин: “Я чувствовал, что подходят темные времена и надо к ним готовиться”