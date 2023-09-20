Российская актриса Дарья Мороз впервые попробовала свои силы в качестве режиссёра на фильме "Секс. До и после". О том, как ей удалось успешно совместить роли актрисы и режиссёра, она рассказала в интервью РИА Новости.
По словам артистки, она очень пожалела о том, что решила играть в собственном сериале. Мороз призналась, что ей было непросто балансировать между двумя ролями — актрисы и режиссёра. Кроме того, она выразила некоторое недовольство своей актёрской игрой во время съёмок фильма.
"Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съёмочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным", — призналась Мороз.
Мороз поделилась, что в процессе съёмок она постоянно советовалась со своим отцом, знаменитым кинорежиссёром, сценаристом и кинопродюсером Юрием Морозом. По её словам, он для неё является "абсолютным ориентиром в профессии и наиболее важным учителем".
Известно, что режиссерский дебют Мороз был положительно оценён критиками и получил признание со стороны зрителей на фестивале онлайн-кинотеатров. А сама актриса признана одним из открытий этого киносмотра.
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