Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе
Туристов в Мексике ударила молния прямо на пляже
В Польше объяснили, почему Дуда не смог встретиться с Зеленским: слишком плотный график
Киевский эксперт Стариков: судьба украинского конфликта решится до конца осени
Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своей игрой на съёмках сериала "Секс. До и после"
В украинском МИД предложили "польским друзьям отбросить эмоции" в зерновом вопросе
Мифы о мужчинах требуют пересмотра — HerBeauty.co
ВЭБ: Будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд руб.
Жители Балашихи рассказали, что из-под завалов дома, где произошёл взрыв, кричала женщина

SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать

Шоу-бизнес

У каждого известного человека есть часть своего прошлого, о которой он предпочел бы молчать. Этот факт не обошел стороной и SHAMAN.

SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать
Фото: Wikipedia

Этот загадочный персонаж российского шоу-бизнеса так гармонично вписался в список известных имен, что история его становления теперь кажется практически недоступной для воспоминаний. Ныне певец признается, что для него очень важен образ, который лежит в основе его музыкального бренда — это любовь к Родине. В то же время он почему-то решительно скрывает свое творчество, предшествовавшее его популярности. Возникает вопрос: почему? Возможно, он старается стереть прошлое и начать с чистого листа.

Каким был SHAMAN до своего взлета к звездам? Ярослав Дронов, родившийся в Тульской области, с самого детства увлекался музыкой и вокалом, сообщает ДНИ.РУ. Он исполнял песни в ресторанах, учился в Гнесинской музыкальной школе, и даже принимал участие в кастингах и известных музыкальных проектах. Но все эти факты остаются загадкой, так как артист стремится держать это в тайне.

Он утверждает, что не стыдится своего прошлого творчества, но предпочитает его не афишировать. Сейчас он описывает себя как совершенно иной артист. При этом он говорит, что, видя свои ранние выступления (которые он характеризует как "такие"), он, возможно, не придал бы им значения.

Зачем такая интрига? Возможно, это новый маркетинговый ход для привлечения внимания, но остается множество вопросов относительно его творчества до 2022 года и того, почему он решает его утаивать. Почему прошлое может негативно повлиять на его современный имидж — это остается загадкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

SHAMAN — МЫ (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России Любовь Степушова Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Последние материалы
Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своей игрой на съёмках сериала "Секс. До и после"
В украинском МИД предложили "польским друзьям отбросить эмоции" в зерновом вопросе
Мифы о мужчинах требуют пересмотра — HerBeauty.co
ВЭБ: Будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд руб.
Жители Балашихи рассказали, что из-под завалов дома, где произошёл взрыв, кричала женщина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на Aurus
Польша начала преследовать своих наёмников с Украины
Индия призвала Россию прекратить продажу алмазов
Нутрициолог Строков рекомендует овощ, который снижает давление и повышает либидо
ГИБДД: систему фиксации нарушений обмануть невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников