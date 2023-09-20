SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать

У каждого известного человека есть часть своего прошлого, о которой он предпочел бы молчать. Этот факт не обошел стороной и SHAMAN.

Фото: Wikipedia

Этот загадочный персонаж российского шоу-бизнеса так гармонично вписался в список известных имен, что история его становления теперь кажется практически недоступной для воспоминаний. Ныне певец признается, что для него очень важен образ, который лежит в основе его музыкального бренда — это любовь к Родине. В то же время он почему-то решительно скрывает свое творчество, предшествовавшее его популярности. Возникает вопрос: почему? Возможно, он старается стереть прошлое и начать с чистого листа.

Каким был SHAMAN до своего взлета к звездам? Ярослав Дронов, родившийся в Тульской области, с самого детства увлекался музыкой и вокалом, сообщает ДНИ.РУ. Он исполнял песни в ресторанах, учился в Гнесинской музыкальной школе, и даже принимал участие в кастингах и известных музыкальных проектах. Но все эти факты остаются загадкой, так как артист стремится держать это в тайне.

Он утверждает, что не стыдится своего прошлого творчества, но предпочитает его не афишировать. Сейчас он описывает себя как совершенно иной артист. При этом он говорит, что, видя свои ранние выступления (которые он характеризует как "такие"), он, возможно, не придал бы им значения.

Зачем такая интрига? Возможно, это новый маркетинговый ход для привлечения внимания, но остается множество вопросов относительно его творчества до 2022 года и того, почему он решает его утаивать. Почему прошлое может негативно повлиять на его современный имидж — это остается загадкой.

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SHAMAN — МЫ (музыка и слова: SHAMAN)