Певица Ханна разозлила подписчиков дорогой покупкой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что певица Ханна столкнулась с критикой в соцсетях после того, как она показала дорогой подарок в знаменитой оранжевой коробке от дорогого французкого бренда Hermes. Сумка от французского бренда стоимостью около полумиллиона рублей вызвала недовольство ее подписчиков.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram

Некоторые из них спрашивали, действительно ли приносит ли ей радость получение еще одной однотипной сумки, при том что у нее уже куча таких. Другие ее подписчики заявили, что эти 500 тысяч рублей за сумку могли бы спасти жизнь ребенку или направились бы в приют для животных.

Однако, на защиту Ханны встали и те подписчики, которые не видят в ее пристрастии к коллекционированию брендовых сумок ничего плохого. В конце концов, у каждого человека свои предпочтения и способы тратить свои средства, и Ханна не становится от этого хуже.

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