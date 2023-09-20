Super.ru пишет, что певица Ханна столкнулась с критикой в соцсетях после того, как она показала дорогой подарок в знаменитой оранжевой коробке от дорогого французкого бренда Hermes. Сумка от французского бренда стоимостью около полумиллиона рублей вызвала недовольство ее подписчиков.
Некоторые из них спрашивали, действительно ли приносит ли ей радость получение еще одной однотипной сумки, при том что у нее уже куча таких. Другие ее подписчики заявили, что эти 500 тысяч рублей за сумку могли бы спасти жизнь ребенку или направились бы в приют для животных.
Однако, на защиту Ханны встали и те подписчики, которые не видят в ее пристрастии к коллекционированию брендовых сумок ничего плохого. В конце концов, у каждого человека свои предпочтения и способы тратить свои средства, и Ханна не становится от этого хуже.
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