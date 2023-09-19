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Актёр Савинков: проблемы с алкоголем у Юлии Захаровой могли быть вызваны отсутствием предложений о ролях

1:03
Шоу-бизнес

Актёр Павел Савинков, известный своей ролью мужа Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", выразил своё недовольство отношениями с коллегой Юлией Захаровой. Он рассказал, что она появилась на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина в пьяном состоянии. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Савинков подтвердил, что ему и Захаровой не поступило приглашение на съёмки продолжения ситкома, и сценаристы полностью исключили сюжет о семье Полено. Актриса Наталья Бочкарёва, сыгравшая роль Даши Букиной, выразила беспокойство за Захарову, предполагая, что такое изменение сюжета и отсутствие ролей могли вызвать у неё депрессию, особенно учитывая, что она давно не получала предложений о работе в кино.

Захарова не поддерживает контакт с коллегами, и ранее у неё не было известных проблем с алкоголем. Актриса выразила свои тревоги несколько лет назад из-за отсутствия предложений о ролях.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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