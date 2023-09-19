Стал известен мотив жены Игоря Николаева, скрывающей его состояние: хочет защитить дочь от стресса

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители шоу-бизнеса выражают беспокойство о состоянии здоровья Игоря Николаева. Музыкант перенес тяжёлую операцию на сердце, хотя официально эта информация не подтверждена. Предположительно, ему сделали коронарное шунтирование. Его супруга Юлия Проскурякова не даёт официальных комментариев о состоянии мужа и просит прекратить истерию, связанную с его болезнью.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

По словам знакомых с ситуацией представителей шоу-бизнеса, на данный момент речь идёт о том, что Николаев остаётся в реанимации и ему требуется пристальное внимание врачей, сообщает "МК".

Однако, согласно источникам, угрозы для жизни артиста нет, и пока нельзя предсказать на 100% исход процесса выздоровления. На данный момент Проскурякова предпочла не делать официальных заявлений, чтобы защитить свою маленькую дочь от ненужных стрессов и беспокойства.

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