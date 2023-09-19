Александр Песков на похоронах Гришечкина рассказал, что актёр предчувствовал свою смерть

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, звездой сериалов "Солдаты" и "Бригада" Вячеславом Гришечкиным, состоялась во вторник в Театре на Юго-Западе в Москве.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

На траурное мероприятие пришёл приятель актёра — юморист и пародист Александр Песков, который не смог сдержать слёз у гроба ушедшего преждевременно друга, сообщает Teleprogramma. pro.

Гришечкин предчувствовал свой конец и даже думал о том, что с ним будут прощаться, вспомнил Песков.

"Слава знал, что к нему придут. А я ему говорил: "Да хватит о смерти…" — рассказал артист эстрады.

Он добавил, что у Гришечкина было множество творческих планов, которые так и остались нереализованными.

Ранее сообщалось, что коллега актёра по работе в сериале "Счастливы вместе" Юлия Захарова пришла на прощание пьяной и обматерила журналистов.