Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, звездой сериалов "Солдаты" и "Бригада" Вячеславом Гришечкиным, состоялась во вторник в Театре на Юго-Западе в Москве.
На траурное мероприятие пришёл приятель актёра — юморист и пародист Александр Песков, который не смог сдержать слёз у гроба ушедшего преждевременно друга, сообщает Teleprogramma. pro.
Гришечкин предчувствовал свой конец и даже думал о том, что с ним будут прощаться, вспомнил Песков.
"Слава знал, что к нему придут. А я ему говорил: "Да хватит о смерти…" — рассказал артист эстрады.
Он добавил, что у Гришечкина было множество творческих планов, которые так и остались нереализованными.
Ранее сообщалось, что коллега актёра по работе в сериале "Счастливы вместе" Юлия Захарова пришла на прощание пьяной и обматерила журналистов.
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