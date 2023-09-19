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Дмитрий Борисов снова будет ведущим шоу "Эксклюзив" на Первом канале

1:00
Шоу-бизнес

Российский журналист Дмитрий Борисов вновь будет вести вечернее субботнее шоу "Эксклюзив" на Первом, сообщили в пресс-службе телеканала.

Дмитрий Борисов снова будет ведущим шоу "Эксклюзив" на Первом канале
Фото: Официальный сайт Первого канала

Как отметил телеведущий, зрители смогут увидеть новую студию, в которой будет тепло, а в некоторых случаях жарко. Он пообещал проводить откровенные беседы со знаменитыми людьми. Темами для разговоров станут личное счастье, профессиональные успехи, сенсационные повороты судьбы.

"Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь", — приводит комментарий Борисова пресс-служба телеканала.

Новый выпуск программы "Эксклюзив" покажут на Первом 30 сентября. Борисов уже был ведущим этого шоу в 2018–2020 годах.

Весной поклонница Дмитрия Борисова сообщила, что видела телеведущего в американском городе Майами. Женщине удалось сфотографироваться с журналистом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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