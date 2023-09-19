Российский журналист Дмитрий Борисов вновь будет вести вечернее субботнее шоу "Эксклюзив" на Первом, сообщили в пресс-службе телеканала.
Как отметил телеведущий, зрители смогут увидеть новую студию, в которой будет тепло, а в некоторых случаях жарко. Он пообещал проводить откровенные беседы со знаменитыми людьми. Темами для разговоров станут личное счастье, профессиональные успехи, сенсационные повороты судьбы.
"Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь", — приводит комментарий Борисова пресс-служба телеканала.
Новый выпуск программы "Эксклюзив" покажут на Первом 30 сентября. Борисов уже был ведущим этого шоу в 2018–2020 годах.
Весной поклонница Дмитрия Борисова сообщила, что видела телеведущего в американском городе Майами. Женщине удалось сфотографироваться с журналистом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.