Музыканту Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце, он в реанимации

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитору и певцу Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники во вторник, 19 сентября.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Музыканту сделали коронарное шунтирование, сейчас он находится в реанимации, добавило издание.

Напомним, 63-летний Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем несколько дней назад. Накануне сообщалось, что врачам удалось стабилизировать его состояние.

Также журналист и шоумен Отар Кушанашвили призвал россиян молиться о здоровье певца и надеяться на лучшее.

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Игорь Николаев в реанимации на грани сердце