Композитору и певцу Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники во вторник, 19 сентября.
Музыканту сделали коронарное шунтирование, сейчас он находится в реанимации, добавило издание.
Напомним, 63-летний Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем несколько дней назад. Накануне сообщалось, что врачам удалось стабилизировать его состояние.
Также журналист и шоумен Отар Кушанашвили призвал россиян молиться о здоровье певца и надеяться на лучшее.
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