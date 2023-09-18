Дэвид Бекхэм признался в новой татуировке в честь Виктории

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный футболист Дэвид Бекхэм несколько дней назад поделился интересными подробностями из своей личной жизни, которые связаны с новой татуировкой. Как сообщает The Sun, спортсмен рассказал, что он решил украсить свое тело в честь своей возлюбленной Виктории.

Фото: openverse

Для Бекхэма это не первая татуировка, которую он посвящает своей супруге. Новый татуированный эскиз находится на его пальце и содержит слово "Posh", что является псевдонимом Виктории из ее времен в группе Spice Girls.

Стоит отметить, что Дэвид Бекхэм уже украсил свое тело 60 различными татуировками, символизирующими его карьеру, семью. Напомним, что знаменитые супруги впервые встретились на одном из концертов Виктории. В 1999 году они официально стали мужем и женой и с тех пор пребывают в неразлучии.

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Дэвид и Виктория Бекхэм | История любви, похищение, измена