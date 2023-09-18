Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 16 сентября, однако его произведения будут жить вечно. Так, песню "Нежность" ("Опустела без тебя земля") одной из любимых называл даже космонавт Юрий Гагарин.
Многие считают, что произведение посвящено именно Гагарину, который трагически погиб в марте 1968 года. При этом лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов рассказал, что многие летчики любили песню "Нежность" и слушали у себя дома.
Аксенов близко был знаком с Николаем Добронравовым, они много раз встречались на творческих мероприятиях.
"Уход Николая Добронравова — это огромная утрата. Он был удивительно талантливый человек. Пройденный им путь — это путь служения, причём не правительству или партии, это было служение всему человечеству", — заявил он в беседе с "АиФ".
Владимир Аксенов отметил духовность и практичность в песнях, которые подарили миру Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Их содержание, и исполнение было на самом высшем уровне.
"Песни Добронравова — навсегда. Они и тогда были необходимы нашему обществу, и сейчас ему очень нужны", — заключил летчик.
Ранее журналисты выяснили, были ли родственниками Николай Добронравов и Федор Добронравов.
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