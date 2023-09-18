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Летчик-космонавт Аксенов рассказал о любви к песне "Нежность" Добронравова

1:28
Шоу-бизнес

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 16 сентября, однако его произведения будут жить вечно. Так, песню "Нежность" ("Опустела без тебя земля") одной из любимых называл даже космонавт Юрий Гагарин.

Летчик-космонавт Аксенов рассказал о любви к песне "Нежность" Добронравова
Фото: Скриншот с видео, YouTube

Многие считают, что произведение посвящено именно Гагарину, который трагически погиб в марте 1968 года. При этом лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов рассказал, что многие летчики любили песню "Нежность" и слушали у себя дома.

Аксенов близко был знаком с Николаем Добронравовым, они много раз встречались на творческих мероприятиях.

"Уход Николая Добронравова — это огромная утрата. Он был удивительно талантливый человек. Пройденный им путь — это путь служения, причём не правительству или партии, это было служение всему человечеству", — заявил он в беседе с "АиФ".

Владимир Аксенов отметил духовность и практичность в песнях, которые подарили миру Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Их содержание, и исполнение было на самом высшем уровне.

"Песни Добронравова — навсегда. Они и тогда были необходимы нашему обществу, и сейчас ему очень нужны", — заключил летчик.

Ранее журналисты выяснили, были ли родственниками Николай Добронравов и Федор Добронравов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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