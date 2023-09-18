Актер Андрей Кайков рассказал о вернувшемся из армии сыне

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "6 кадров", артист театра и кино Андрей Кайков признался журналистам, что его старший сын от первого брака с актрисой Анной Моховой вернулся из армии. Об этом пишет Леди. Mail.ru.

Фото: prt scr youtube.com/Ogorod Film

"У меня трое сыновей, старший только из армии пришел. Нельзя сказать, что Василий рос в другой семье. Мы всегда вместе — выходные, праздники, отпуска. У нас рядом расположены дома, и Вася часто проводит время с братьями, они очень дружны. Я ни в коем случае никогда не был воскресным папой", — отметил он.

Артист рассказал, что никогда не брал сына за кулисы и не стремился познакомить его с профессией, так как быть актером дело неблагодарное. Кайков уверен, что в творческой среде многое зависит от счастливого случая.

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