Певица Ольга Зарубина рассказала, что Александр Малинин в церкви замаливает грехи

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Зарубина уверена, что артист Александр Малинин ходит в церковь и замаливает свои грехи. По её словам, он с трудом признал их общую дочь, но так и не захотел с ней общаться.

Фото: prt scr youtube.com/ ОЛЬГА ЗАРУБИНА | Певица

Зарубина рассказала, что много лет назад Малинин встретился с Кирой (дочь артистов) на одном из ток-шоу, но не смог с ней сблизиться. Сама девушка после этого оказалась на грани депрессии. Но Ольга готова все простить бывшему возлюбленному и даже спеть с ним дуэтом.

"Во-первых, я человек не злопамятный. Во-вторых, этот шаг к примирению помог бы Саше. Я думаю, что все-таки это лежит на нем грузом, как бы он ни хорохорился, как бы себя ни вел. Недаром он ходит в церковь постоянно, замаливает свои грехи. Значит, всё-таки понимает", — призналась 65-летняя Ольга Владимировна в интервью "МК".

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