Автор сценариев к таким картинам, как "Отцы и дети", "Одиноким предоставляется общежитие" и другим, заявил, что ему недоплачивают 30 тысяч рублей к пенсии. По его словам, он мог бы получать дополнительные средства за заслуги в кино.
"Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты", — заявил Инин в беседе с "АиФ".
В настоящее время Аркадий Инин получает 38 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что дирижер Владимир Понькин отправил мошенникам два миллиона рублей.
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