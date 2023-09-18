Сценарист Аркадий Инин рассказал о недоплате к пенсии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор сценариев к таким картинам, как "Отцы и дети", "Одиноким предоставляется общежитие" и другим, заявил, что ему недоплачивают 30 тысяч рублей к пенсии. По его словам, он мог бы получать дополнительные средства за заслуги в кино.

Фото: prt scr youtube.com/ОТР

"Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты", — заявил Инин в беседе с "АиФ".

В настоящее время Аркадий Инин получает 38 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что дирижер Владимир Понькин отправил мошенникам два миллиона рублей.

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