Актер Михаил Гаврилов-Третьяков назвал встречу с супругой "главной победой в судьбе"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Михаил Гаврилов-Третьяков считает встречу второй супруги, Валерии Третьяковой, настоящей победой. По его словам, до этого он как будто не жил.

Фото: prt scr youtube.com/Talent Agency by Natalya Gneusheva

"В принципе, я нагулялся до тридцати пяти лет. После колоссальной ошибки с неудачным первым опытом меня развернуло на сто восемьдесят градусов. До этого жил будто не свою жизнь, все куда-то бежал, спешил. Три года назад наконец нашел вторую половину, свою душу — мою чудесную Леру. Считаю это одной из главных побед в своей судьбе. Не случайно мы решили объединить два рода, соединив наши фамилии", — рассказал актер в интервью для WomanHit.

Со своей нынешней женой артист встретился в родном городе Чусовой, в Пермском крае. Оба приехали в свое "место силы" во время карантина. Артист отметил, что с женой жизнь заиграла новыми красками.

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