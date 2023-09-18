Жену Александра Цекало уличили в пластике ягодиц

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга шоумена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин похвасталась пышными формами. Недавно она продемонстрировала в соцсетях свою фигуру, однако поклонники зацепились за то, как выглядят ягодицы девушки.

Фото: личный аккаунт Дарины Эрвин в Инстаграм

Многие стали склоняться к мнению о том, что Дарина легла под нож хирурга, так как ее ягодицы выглядят выпуклыми и округлыми.

"Прям Ким Кардашьян", "Подушку безопасности себе сделала", "Ну реально выглядит ужасно", "Кентавр", — раскритиковали жену Цекало.

Сама художница такие догадки никак не комментирует.

Ранее певица Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

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