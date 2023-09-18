Молодая супруга шоумена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин похвасталась пышными формами. Недавно она продемонстрировала в соцсетях свою фигуру, однако поклонники зацепились за то, как выглядят ягодицы девушки.
Многие стали склоняться к мнению о том, что Дарина легла под нож хирурга, так как ее ягодицы выглядят выпуклыми и округлыми.
"Прям Ким Кардашьян", "Подушку безопасности себе сделала", "Ну реально выглядит ужасно", "Кентавр", — раскритиковали жену Цекало.
Сама художница такие догадки никак не комментирует.
Ранее певица Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
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