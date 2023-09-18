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Певица Клава Кока заявила об отсутствии актерской игры на шоу "Сердце Клавы"

0:46
Шоу-бизнес

Российская певица Клава Кока заявила, что в популярном реалити-проекте "Сердце Клавы" не было актерской игры. В "Шоу Воли" она рассказала, как проходили съемки телепередачи на канале "Пятница!".

Певица Клава Кока заявила об отсутствии актерской игры на шоу "Сердце Клавы"
Фото: prt scr youtube.com/Клава Кока

"Мы снимали несколько недель-месяцев проект, мы его ни капли не играли, все происходило как в реальной жизни. Я жила этим проектом несколько недель подряд", — рассказала артистка.

Также Клава смогла найти свою любовь на проекте, в настоящее время она строит любовь с молодым человеком, которого встретила в шоу. При этом ее родные скептически относились к идее реалити.

Ранее певица Клава Кока рассказала, что ее избранник уже познакомился с ее близкими.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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