Певица Клава Кока заявила об отсутствии актерской игры на шоу "Сердце Клавы"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Клава Кока заявила, что в популярном реалити-проекте "Сердце Клавы" не было актерской игры. В "Шоу Воли" она рассказала, как проходили съемки телепередачи на канале "Пятница!".

Фото: prt scr youtube.com/Клава Кока

"Мы снимали несколько недель-месяцев проект, мы его ни капли не играли, все происходило как в реальной жизни. Я жила этим проектом несколько недель подряд", — рассказала артистка.

Также Клава смогла найти свою любовь на проекте, в настоящее время она строит любовь с молодым человеком, которого встретила в шоу. При этом ее родные скептически относились к идее реалити.

Ранее певица Клава Кока рассказала, что ее избранник уже познакомился с ее близкими.

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