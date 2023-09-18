Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Сургута планируют разобраться самостоятельно с караулящим детей в кустах мужчиной
Иммунолог Болибок: пик заболеваемости COVID-19 стоит ждать в октябре–ноябре 2023 года
Дирижер Владимир Понькин перевел телефонным мошенникам два миллиона рублей
Депутат Госдумы предложил арестовать Зеленского для урегулирования конфликта
Директор Гришечкина указал на вину врачей в смерти артиста
Модель Виктория Боня отказывается показывать лицо после пластики
Жену Александра Цекало уличили в пластике ягодиц
МО: армия РФ ударила по местам хранения снарядов с ураном и ракет Storm Shadow
Певица Клава Кока заявила об отсутствии актерской игры на шоу "Сердце Клавы"

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* опасается возвращаться в Россию

0:55
Шоу-бизнес

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что его возвращение в Россию может быть опасным. Такое мнение он высказывал журналистам Financial Times.

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* опасается возвращаться в Россию
Фото: prt scr youtube.com/Монреаль LIVE

"Это может быть немного опасно. На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении", — поделился музыкант.

По его словам, он не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. Вместе с женой он живет в Лондоне, где он трудится с 1988 года.

Ранее Борис Гребенщиков рассказал, почему не выступает на Украине.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк Трамп уверен, что Украина может потерять государственность Любовь Степушова BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира Олег Володин
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Последние материалы
Депутат Госдумы предложил арестовать Зеленского для урегулирования конфликта
Директор Гришечкина указал на вину врачей в смерти артиста
Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем
Модель Виктория Боня отказывается показывать лицо после пластики
Жену Александра Цекало уличили в пластике ягодиц
МО: армия РФ ударила по местам хранения снарядов с ураном и ракет Storm Shadow
Певица Клава Кока заявила об отсутствии актерской игры на шоу "Сердце Клавы"
Рок-музыкант Борис Гребенщиков* опасается возвращаться в Россию
Песков: у Кремля нет данных о состоянии здоровья главы Чечни Кадырова
Режиссер Карен Шахназаров назвал одну сцену из фильма "Ностальгия" гениальной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников