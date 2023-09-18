Рок-музыкант Борис Гребенщиков* опасается возвращаться в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что его возвращение в Россию может быть опасным. Такое мнение он высказывал журналистам Financial Times.

Фото: prt scr youtube.com/Монреаль LIVE

"Это может быть немного опасно. На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении", — поделился музыкант.

По его словам, он не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. Вместе с женой он живет в Лондоне, где он трудится с 1988 года.

Ранее Борис Гребенщиков рассказал, почему не выступает на Украине.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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