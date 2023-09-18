Актриса Милославская узнала о расставании с Петровым за 3 минуты до публикации им фото

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Актриса Стася Милославская узнала о расставании со своим возлюбленным, актером Александром Петровым за 3 минуты до того, как он опубликовал в блоге фотографии с новоиспеченной супругой. Об этом пишет Telegram-канал "Антиглянец".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как пишут журналисты, Стася Милославская до последнего не знала о тайной женитьбе своего избранника на совершенно другой девушке. В настоящее время она убита горем и предательством Александра Петрова.

Сам актер в своих соцсетях рассказал, что влюбился и женился на девушке по имени Виктория, которая не имеет никакого отношения к миру кино. Он признался, что счастлив и попросил прессу не мучить ее.

Ранее мать Александра Петрова рассказала, что возлюбленные пока только расписались в ЗАГСе, сам свадебное торжество состоится в декабре.

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