Телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала подписчикам свою подтянутую фигуру. Она сняла видео из спортивного зала и поделилась им в своем блоге.
"У меня прошел час шикарной роскошной спортивной работы", — написала она.
Тина предстала перед поклонниками в обтягивающих легинсах серого цвета и топе с глубоким декольте. Волосы она собрала в пучок, к тому же на лице у телеведущей отсутствует косметика.
Подписчики артистки восхитились ее внешними данными и отметили, что для своих лет она находится в отличной форме.
Ранее блогер Ида Галич рассказала, как прошел период в 42 дня без алкогольных напитков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.