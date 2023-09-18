Телеведущая Тина Канделаки похвасталась фигурой в обтягивающих леггинсах

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала подписчикам свою подтянутую фигуру. Она сняла видео из спортивного зала и поделилась им в своем блоге.

Фото: Личный аккаунт Тины Канделаки в Инстаграм

"У меня прошел час шикарной роскошной спортивной работы", — написала она.

Тина предстала перед поклонниками в обтягивающих легинсах серого цвета и топе с глубоким декольте. Волосы она собрала в пучок, к тому же на лице у телеведущей отсутствует косметика.

Подписчики артистки восхитились ее внешними данными и отметили, что для своих лет она находится в отличной форме.

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