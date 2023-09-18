Певица Наташа Королева уехала с сыном в Майами

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Певица Наташа Королева уехала вместе с сыном Архипом из России. Судя по свежим фотокарточкам, она сейчас находится в США у своей мамы Людмилы Порывай.

Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

Снимком, на котором Королева позирует с сыном и мамой, поделилась приятельница певицы. На кадрах отсутствует супруг артистки Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Известно, что танцовщик поругался со своей тещей на фоне спецоперации.

Скорее всего, Наташа Королева отправилась к родительнице без супруга, чтобы конфликт не разыгрался с новой силой. При этом сама Людмила Порывай прилетала в Россию на день рождения дочери, и тогда отношения с зятем удалось наладить.

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